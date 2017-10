FOTO. Detienen a “viajero del tiempo” que advirtió sobre una invasión extraterrestre

Un curioso caso tuvo lugar la semana pasada en el estado de Wyoming, Estados Unidos. Las autoridades de la ciudad de Casper, en el condado de Natrona, detuvieron a un hombre identificado como Bryan Johnson, quien afirmaba ser un “viajero del tiempo” proveniente del año 2048.

Según el reporte policial, citado por medios internacionales, el hombre hizo una llamada telefónica a la Policía alrededor de las 23:00 del pasado 2 de octubre, indicando que necesitaba ayuda.

Agentes acudieron al lugar y un alterado Johnson los recibió advirtiéndoles sobre una inminente “invasión extraterrestre”, insistiendo en que era necesaria la evacuación de todos los habitantes de la ciudad. El hombre también pidió hablar con el gobernador local para informarle sobre la situación.

Johnson incluso se lamentó por, supuestamente, haberse equivocado de año, ya que intentaba viajar al 2018, fecha en la que, según él, ocurriría el ataque alienígena.

Cuando los uniformados le preguntaron cómo logró hacer el supuesto viaje en el tiempo, Johson relató que fue gracias al “alcohol que los extraterrestres le pusieron en el cuerpo”. Fue allí cuando las autoridades decidieron trasladar a Johnson a un hospital, donde un examen arrojó que tenía .136 por ciento de alcohol en la sangre. Posteriormente, fue arrestado por intoxicación en público.

Bryant Johnson:Hacı abi listen to me they put me in time machine they send me in a different timeline

Polis: What are you talkin about pic.twitter.com/MpNBi41tuF

