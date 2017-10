Trump sugiere al Senado que investigue a la prensa

Tras las informaciones difundidas por la cadena NBC sobre la supuesta tensión con el secretario de Estado, Rex Tillerson, el presidente Donald Trump aconsejó a los legisladores que no le presten atención a la presunta injerencia extranjera en los comicios de 2016.

“¿Por qué la Comisión de Inteligencia no investiga a las cadenas de falsas informaciones en NUESTRO país?”, se preguntó en uno de los tuits que envió en la mañana de este jueves.

Why Isn't the Senate Intel Committee looking into the Fake News Networks in OUR country to see why so much of our news is just made up-FAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2017