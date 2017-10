VIDEO. FBI escolta a la novia del autor de la masacre en Las Vegas

Marilou Danley, novia del supuesto autor del tiroteo en Las Vegas, volvió a Estados Unidos este miércoles, dos días después de la tragedia.

La mujer fue recibida en el aeropuerto por investigadores del FBI, quienes la esperaban para interrogarla. Las autoridades buscan descubrir los motivos que llevaron a Stephen Paddock, nombre del tirador, a cometer la masacre.

