Sin inmunidad una jueza por la tragedia en el Hogar Seguro

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiraron la inmunidad a la jueza de paz de San José Pinula Rocío Albani Murillo Martínez, por haberse negado a realizar una revisión y practicar una exhibición personal en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción la noche antes del incendio trágico que le costó la vida a 41 adolescentes el 8 de marzo de 2017.

El ente investigador considera que Murillo pudo incurrir en los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y la denegación de justicia.

Antecedentes

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentó el 7 de marzo de este año ante el Juzgado de Paz de Turno de Guatemala un recurso de exhibición personal a favor de los menores internos en el Hogar Seguro.

Se nombró como juez ejecutor a Murillo para que se constituyera “inmediatamente” al centro, informó el MP.

Sin embargo, la juzgadora no practicó la exhibición y presentó un informe indicando que por su seguridad no pudo ingresar al Hogar, ya que no se había tomado el control del lugar después de que los adolescentes se fugaron y fueron reconcentrados por la Policía Nacional Civil en las afueras del refugio.