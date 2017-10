Presidente comparece ante medios y deja duda sobre futuro de la CICIG

El presidente Jimmy Morales encabezó la conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) este martes, y al finalizar la misma, finalmente accedió a cuestionamientos de medios de comunicación.

Morales habla y es evasivo

Después de 46 días sin hablarle a la prensa, el presidente Jimmy Morales respondió, evasivamente, sobre algunos temas coyunturales, entre estos, las renuncias de los ministros de Finanzas, Gobernación y Trabajo. El mandatario confirmó que ya recibió las dimisiones y que se reunió con los funcionarios; sin embargo, él como jefe del Ejecutivo decide si las acepta o no. Aseguró que en la “Presidencia se basa todo en la necesidad del país, por eso, cuando sea el momento indicado tomará la decisión correcta”. Morales recordó que la única renuncia que aceptó fue la de Lucrecia Hernández Mack, del Ministerio de Salud. Dos días después de que la exministra renunció, nombró en su lugar al director del hospital Roosevelt, Carlos Soto.

No recibirá más bonos de Q50 mil

El presidente Jimmy Morales aseguró que no recibirá más el bono de responsabilidad de Q50 mil que le pagaba mensualmente el Ministerio de la Defensa a pesar de que este se tramitó desde antes de que asumiera como mandatario. “Devolví los Q450 mil después de que se analizó y me dijeron que administrativamente no era procedente. Fue un error administrativo” haberlo recibido y no hacerlo público, dijo el mandatario. Por recibir el bono de responsabilidad desde diciembre de 2016, el Grupo de Apoyo Mutuo solicitó un antejuicio en su contra.

Solicitudes de antejuicios son “políticos”

Después de que la Fiscalía y diferentes sectores solicitaron varios antejuicio a en contra de Morales, el mandatario aseguró que estos son de “carácter político”. El mandatario agregó: “No me pronunciaré más sobre el tema porque estaríamos entorpeciendo los temas jurídicos que se plantean. Lo único que les voy a decir es que todo exceso lleva a un deterioro”.

Ciudadanos pueden pedir su renuncia

Desde que el Ministerio Público (MP) pidió el retiro de la inmunidad de Morales por un caso de financiamiento electoral ilícito, miles de ciudadanos le han pedido su renuncia. A esa petición, el presidente respondió: “Tienen todo el derecho de pedirl0”; sin embargo, esa decisión no está dentro de sus planes. A manera de ejemplo recordó que desde el primer mes en el gobierno, el Comité de Desarrollo Campesino le pidió su dimisión.

No ha “interferido” en el trabajo de la CICIG

El presidente negó que con su intento de expulsar al comisionado Iván Velásquez se haya atentado el trabajo de la CICIG. “No hemos interferido en ningún momento, sino que hemos tratado de fortalecer nuestras instituciones. No hemos interferido ni en casos familiares, ni en casos institucionales legales”, dijo Morales. Sin embargo, el mandatario se ha quejado de la “persecución selectiva” y de la “judilización de la política”, además, pidió revisar el mandato que le dio vida a la CICIG.

Morales no habla de “arrepentimientos”

Morales fue consultado sobre si estaba arrepentido de haber declarado persona “non grata” al comisionado Velásquez, al escuchar la interrogante el mandatario se río y evitó contestarle al reportero. Cuando se le volvió a insistir, respondió: “En la Presidencia no se puede hablar de arrepentimientos, el presidente tiene que hablar de decisiones y todo tendrá que tener una solución adecuada en el momento y forma adecuada”.

“Pudo investigar al presidente”

“Me pudo investigar desde el tiempo que quiso, es más, hay muchos temas que se han investigado y es porque se les permitió hacerlo”, respondió el mandatario cuando fue consultado por qué pareciera que se opone a que la CICIG lo investigue por el delito de financiamiento electoral ilícito, si cuando era candidato a la Presidencia por el partido FCN-Nación invitó a que la CICIG lo investigara.

Un diálogo de “puertas abiertas”

Al preguntarle al presidente Morales si estaría dispuesto a reunirse y entablar un diálogo con la fiscal Thelma Aldana y el comisionado Velásquez, aseguró que “las puertas del Palacio siempre han estado abiertas”. Sin embargo, en las últimas semanas la fiscal y el procurador Jordán Rodas han buscado, por separado, reunirse con el mandatario, pero no han tenido una respuesta positiva.