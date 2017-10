Denuncian en Facebook caso de acoso en otro centro comercial de la zona 10

Otro caso de abuso fue publicado en redes sociales con la finalidad que las personas tengan precaución y no les suceda lo mismo.

Esta vez, Ana Miriam Aguilar, manifestó su descontento con las autoridades en virtud que, según ella, los agentes hicieron caso omiso a su denuncia.

El relato:

"Hoy tal vez escriba el post más difícil, pero creo firmemente que ante unas leyes que protegen a los delincuentes, la denuncia es el único recurso que nos queda. El sábado asistí a una cena y a las 23:20 horas pagué el parqueo y me dirigí a mi auto", dice parte del post.

Agregó que el hombre se percató que ella lo miraba y caminó hacia otro vehículo estacionado en el lugar.

"Decidí abrir mi carro. Cuando estaba cerrando, apareció y empujó la puerta y me dijo que me me corriera al asiento del copiloto. Mil cosas pasaron por mi mente y sabía que no permitiría que me llevaran. Grité e inmediatamente llegaron los guardias y el hombre corrió. Lo atraparon. La seguridad revisó cámaras y pudieron confirmar lo que sucedió", continuó el relato.

Aguilar afirmó que esperó al menos unos 40 minutos a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y del Ministerio Público (MP), quienes al no haber indicios de violencia u robo dejaron en libertad al supuesto agresor.

"Los agentes argumentaron que las cámaras no son prueba suficiente para proceder. Al final me permitieron tomar una fotografía del DPI y lo dejaron ir. ¡Impotencia total! Me siento indignada y con temor. Un lugar que yo creía seguro como Fontabella, nunca lo volverá a ser", afirmó la ciudadana que advirtió a la población para que esté alerta.

"Cuidado con este delincuente: Raúl Alfonso Torres Estupe", finalizó.

Otros casos

Este fin de semana se registró otro caso de abuso en contra de una menor. Un hombre fue señalado de intentar abusar sexualmente de una niña de dos años en el interior de un baño en el centro comercial Arkadia.