Contralor niega haber permitido que ministro de Salud asumiera sin finiquito

El finiquito, como comúnmente se le conoce, es el documento que es todo funcionario debe presentar al asumir un puesto público. En un comunicado del ente fiscalizador, Mencos explicó que no tiene las facultades para que algún servidor público viole las leyes, que el debe velar para que se cumplan.

Además, la Contraloría dará un plazo para la entrega de la documentación requerida y luego hará las recomendaciones al presidente Jimmy Morales.

Ayer el ministro de Salud argumentó que su nombramiento no es ilegal, ya que lo había comentado con el contralor.

Le hice la consulta y fui a desvanecer mis hallazgos, de hecho, se están desvaneciendo; él me dijo que no había problema para asumir como ministro. Hemos consultado la Constitución, la ONSEC, y todo indica que como es un ascenso, no hay ningún tipo de problema”, resaltó Soto.