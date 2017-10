Carlos Soto indica que su nombramiento no es ilegal

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), doctor Carlos Soto, asegura que su nombramiento como titular de esa cartera no es ilegal.

"En ningún momento yo siento que esto ha sido un nombramiento ilegal", aseguró Soto a Emisoras Unidas.

Por otra parte, el ministro indicó que esto lo refrendó con el contralor Carlos Mencos al consultarle previa y personalmente.

"Yo fui a hablar con el contralor Mencos, le hice la consulta y fui a desvanecer mis hallazgos, de hecho, se están desvaneciendo; él me dijo que no había problema para asumir como ministro. Hemos consultado la Constitución, la ONSEC, y todo indica que como es un ascenso, no hay ningún tipo de problema", aseguró el doctor.

No tiene finiquito

Pero ante lo dicho por Soto, el contralor Mencos ha dado a conocer que enviaron una nota al Secretario General de la Presidencia, Carlos Martínez, para solicitar información sobre el acuerdo para el nombramiento del exdirector del Hospital Roosevelt, sin que haya presentado finiquito.

De acuerdo con la noticia de Emisoras Unidas, esta solicitud de información se da a raíz de que la Contraloría interpuso alrededor de 7 denuncias por 36 hallazgos contra Carlos Soto, cuando fungía como director del Hospital Roosevelt, debido a supuestas anomalías en la ejecución presupuestaria del 2016. Esto surge en el informe del ejercicio fiscal de ese año.