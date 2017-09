Niño balea a dos compañeros en guardería de Míchigan

La Policía del suburbio de Dearborn, en Detroit, explicó en conferencia de prensa que el niño logró hacerse con un arma cargada que estaba en la guardería.

El menor manipuló la pistola y esta se disparó accidentalmente, hiriendo a dos de sus compañeros (ambos de tres años). Medios estadounidenses señalaron que había varias armas dentro de la vivienda que funcionaba como jardín de infantes.

Babysitter, toddlers interviewed about Dearborn shooting that injured two 3-year-old boys https://t.co/4XhTEQHGhw pic.twitter.com/MA0OneVnTG

— Detroit Free Press (@freep) September 28, 2017