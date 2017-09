VIDEO. Revelan más detalles sobre la muerte del joven estadounidense preso en Corea del Norte

“Ellos (Corea del Norte) secuestraron a Otto, lo torturaron, lo hirieron intencionalmente. Ellos no son víctimas, son terroristas”, dijo Fred Warmbier, padre del fallecido estudiante, en una entrevista para el programa Fox and Friends.

Lee también: Corea del Norte: “Estados Unidos le declaró la guerra a nuestro país”

El padre del joven de 22 años había criticado en el pasado a la administración del ahora expresidente Barack Obama, al considerar que había hecho poco por salvar a su hijo.

Funcionarios habían aconsejado a la familia no confrontar al régimen norcoreano.

WATCH: Fred and Cindy Warmbier speak out for the first time since the death of their son Otto | @ainsleyearhardt pic.twitter.com/foKsrRPv6U

— FOX & friends (@foxandfriends) September 26, 2017