15 años después, revelan el verdadero significado de la canción “Aserejé”

En el 2002, la agrupación femenina Las Ketchup convirtió una extraña canción en la sensación del momento.

“Aserejé” tenía un estribillo que más bien parecía jerigonza o un trabalenguas.

Acompañado de una pegajosa coreografía, millones de personas alrededor del mundo no dejaban de bailar o cantar este tema.

Aunque algunos señalaban que la letra era algo “del demonio” ya que no se entendía su significado, finalmente alguien logró explicarla casi 15 años después de su gran éxito.

El usuario de Twitter @Kueaff fue el encargado de hacer la gran revelación verso por verso.

Las primeras líneas colocan a Diego como la persona de quien se habla en la canción. Justamente en la parte que recita “Con la luna en las pupilas, y en su traje aguamarina van restos de contrabando”, el usuario lo interpreta como que el personaje se encontraba bajo efectos de drogas.

Y luego viene la parte del estribillo que todos intentaban cantar:

an de bugui an de güididípi”

Este fue el gran enigma que quedó en secreto por casi 15 años. Pero según el usuario de Twitter, este es el significado real:

“Diego la canta mal, porque estaba drogado, ¿Y cuál es la canción favorita de Diego? Se llama Rapper's Delight, de The Sugarhill Gang”.

El coro de esta canción en realidad dice:

“I said a hip hop

Hippie to the hippie

The hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out

Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie

To the rhythm of the boogie the beat”