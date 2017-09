Trump pide a los fanáticos que boicoteen la NFL

La última salva de tuits del presidente Donald Trump es una nueva escalada en la guerra retórica con algunas de las mayores estrellas del deporte que han protestado durante la ejecución del Himno Nacional de Estados Unidos, en protesta por la discriminación policial contra los afrodescendientes.

“Si los fans de la NFL se niegan a asistir a los partidos hasta que los jugadores dejen de faltarle el respeto a nuestro himno, verán que rápidamente se producirán cambios. ¡Despido o suspensión!”, dijo el mandatario.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

“La asistencia y los ratings de la NFL están BAJANDO. Partidos aburridos, sí, pero muchos se alejan porque aman a nuestro país. La Liga debería respaldar a Estados Unidos”, añadió.

…NFL attendance and ratings are WAY DOWN. Boring games yes, but many stay away because they love our country. League should back U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Trump contra las ligas

El mandatario está en guerra con las principales ligas del deporte estadounidense (fútbol americano, básquetbol y béisbol). El mandatario insultó a varias estrellas de estas ligas el viernes, durante un acto republicano en Alabama, por arrodillarse o sentarse durante la ejecución del himno.

El sábado, Trump anunció que no invitará a la Casa Blanca a los Golden State Warriors, campeones de la NBA, después de que varios de sus jugadores anunciaran que sabotearían dicha visita para protestar en contra del presidente.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Previamente, Stephen Curry, la mayor estrella de los Warriors, declaró a la cadena ESPN que el equipo podría hacer una declaración oficial declinando la invitación.