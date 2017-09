Ganaderos apoyan en Izabal al presidente y critican el #ParoNacional #20S

El mandatario Jimmy Morales participó este domingo en una actividad en Los Amates, Izabal, en la que ganaderos le mostraron su apoyo y criticaron el paro nacional del miércoles pasado, 20 de septiembre.

“No vamos a aceptar que pequeños grupos minoritarios, que no tienen ninguna representación estén pidiendo la renuncia del señor presidente… Después del último censo somos 20 millones de personas para que en la Plaza se reúnan, qué se yo, cinco o diez mil personas, esa gente tiene un chorizo de ceros a bajo del uno, no pueden decir que están hablando en nombre de los guatemaltecos honrados y trabajadores”, expuso el gobernador de ese departamento, César Fajardo Rodríguez.

Luego, citó a Dios. “Él es el que pone y quita presidentes, por eso tiene el respaldo del todo poderoso. No vamos a permitir que gente minoritaria esté pidiendo relevos. Les pido, en nombre del Dios, que dejen trabajar al señor presidente”, agregó.

Por su parte, José Vera Escobar, presidente de la Federación de Ganaderos de Guatemala, dejó entrever que las personas que han ido a manifestar a la Plaza de la Constitución han sido acarreados.

“Acá tiene a miles de personas que asistieron, pero que no que vienen en buses que saber ni quien los contrató. No son pagados, no son acarreados… Los cambios se deben de dar poco a poco, no se pueden dar de golpe, venimos a apoyar a la persona que representa al país, a la gobernabilidad”, añadió.