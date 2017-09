Ordenan una evacuación masiva en Puerto Rico por una nueva emergencia

Después de haber sido arrasada por el huracán María, miles de habitantes de Puerto Rico se ven afectados por una nueva amenaza.

Y es que más de 7o mil personas recibieron órdenes de evacuar una zona del noroeste por un fallo en una represa que puede causar "inundaciones súbitas" en el área, en el último capítulo de la saga de calamidades provocadas por el huracán María.

En la tarde del viernes, el Servicio Nacional de Meterología (NWS) anunció que las municipalidades de Isabela y Quebradillas padecían inundaciones súbitas por un fallo en la Represa de Guajataca.

Esto es Puerto Rico ahora mismo. Necesitamos ayuda!#puertorico #usa @cnnee @cnn @cbsnews

This is Puerto Rico right now.

We need help pic.twitter.com/lQx89nTiSp

— Daniel Calveti (@DanielCalvetiPR) September 22, 2017