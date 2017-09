Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Corea del Norte

Donald Trump, que esta semana amenazó en la ONU con “destruir totalmente a Corea del Norte”, firmó un decreto que permite sancionar a “individuos y empresas que financien y faciliten el comercio con Corea del Norte”, lo que puede resultar en un ajuste dramático del cerco económico en torno a Pyongyang.

Pres. Trump: If the US must defend itself or its allies, “we will have no choice but to totally destroy North Korea” https://t.co/BgSUML4in6 pic.twitter.com/oHlSgHuawv

— CNN (@CNN) September 19, 2017