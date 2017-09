Sismo de 6.1 grados sacude Japón

Un temblor de 6.1 grados de magnitud se registró este miércoles (jueves, hora local) en el litoral de Japón, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a través de sus redes sociales.

Prelim M6.1 earthquake off the east coast of Honshu, Japan Sep-20 16:37 UTC, updates https://t.co/eGp4ryqN4O

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 20, 2017