Con una comovedora oración Cash Luna pide por México y Puerto Rico

Señor, te pedimos por las personas afectadas durante el terremoto de México la tarde de este 19 de septiembre. Protege a sus habitantes, que confíen en que Tú los resguardarás y les darás tranquilidad. Tú eres su refugio en medio de cualquier circunstancia. Al acostarte, no tendrás temor alguno; te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Proverbios 3:24-26 NVI

