VIDEO. Ante la ONU, Trump amenaza con “destruir totalmente” a Corea del Norte

Ante los murmullos de la concurrencia en la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump, que ha escalado la agresividad de su retórica en la crisis con Corea del Norte, dijo que “es tiempo de que las naciones del mundo confronten” a Kim Jong-un.

“La insensata búsqueda de armas nucleares” por parte del líder norcoreano representa una amenaza “para todo el mundo, con una pérdida impensable de vidas humanas”, añadió el magnate.

“El ‘hombre de los cohetes’ está en una misión suicida para sí mismo y su régimen”, dijo Trump, usando ese apodo para referirse a Jong-un, a quien también realizó una amenaza directa:

Pres. Trump: If the US must defend itself or its allies, “we will have no choice but to totally destroy North Korea” https://t.co/BgSUML4in6 pic.twitter.com/oHlSgHuawv

