¡Las “Chicas Superpoderosas” regresan con una cuarta integrante!

Desde hace algún tiempo se había comentado que “Chicas Superpoderosas” harían su triunfal regreso después de un largo tiempo fuera del aire.

Pero ahora, Bombón, Burbuja y Bellota estarán acompañadas de una cuarta integrante para combatir a Mojo Jojo.

Y, finalmente, Cartoon Netwtork reveló a la nueva heroína: Bliss. Tiene el pelo azul y es de tez morena.

Al igual que sus hermanas, fue creada por el profesor Utonio y tiene superpoderes como volar, teletransportarse y es muy fuerte.

Ella fue el primer experimento del profesor por crear a una “niña perfecta”, solo que esta vez, el científico utilizó el químico X en vez de la sustancia X.

Welcome to the family Bliss! ❤️💚💙💜 #PowerpuffGirls #Bliss pic.twitter.com/ZhDmI99LRG

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) September 17, 2017