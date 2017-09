Sismo de 5.5 grados sacude varias regiones de Chile

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) informó que un temblor de 5.5 grados de magnitud sacudió este lunes varias zonas de Chile.

El sismo tuvo su epicentro a 45 kilómetros de Los Vilos y fue sensible en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. No se presentaron las condiciones para generar una alerta de tsunami en las costas chilenas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.9 grados, y explicó que este ocurrió a 94 kilómetros de Illapel, a una profundidad de 10 kilómetros.

Prelim M5.9 earthquake off the coast of Coquimbo, Chile Sep-18 13:46 UTC, updates https://t.co/8kpzwR352p

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 18, 2017