María alcanza la categoría 4 se convierte en un huracán “extremadamente peligroso”

Meteorólogos estadounidenses informaron que el huracán María alcanzó la categoría 4 durante la tarde del lunes, por lo que ya era considerado como un ciclón “extremadamente peligroso”.

El meteoro avanzaba sobre las islas del Caribe, recién azotadas por la monstruosa tormenta Irma, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

En un boletín publicado recientemente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos explicó que María se encontraba a unos 70 kilómetros al este de Dominica y 55 kilómetros al noreste de Martinica.

#Maria becomes an extremely dangerous category 4 hurricane. Here are the 5 PM EDT key messages. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/OdnpYWpA2I

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 18, 2017