Otto Pérez: “No sabía que existía un bono por parte del Ejército”

Luego de que se develara que el mandatario recibía del Ministerio de la Defensa un cheque por Q50 mil como "bono extra", Pérez Molina afirmó que durante duró su mandato, nunca recibió un bono por parte del Ejército y no tenía conocimiento que existiera tal situación.

Al consultarle si tenía conocimiento sobre sí se le entregó un "bono extra" a otros exmandatarios dijo:

"No se acostumbró nunca una situación de esas, y nunca se dio por lo menos durante mi periodo mío. Lo que sabía es que por parte del Ejército no se le daba bono a ningún expresidente. ¡Hasta donde yo sé, no!"