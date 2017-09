Iván Velásquez se pronuncia por tuits de expresidente colombiano Álvaro Uribe

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se pronunció a casi 15 días después de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se refiriera a al comisionado como "su enemigo político" luego de que el presidente Jimmy Morales lo declarara "non grato".

Velázquez dijo que empresarios tienen a Uribe como un enemigo de él y lo quieren traer al país para que intente esclarecer que tan corrupto es.

Sobre que Morales lo declaró no grato dijo que "toda la vida ha estado preparado para afrentar situaciones adversas".

"Llevo 25 años en la misma línea. Esta es una causa, este no es asunto mío , yo soy una imagen de algo, pero todo lo que importa es el proceso de transformación, por eso mejor que apoyo, yo prefería compromiso. En lo personal yo he sido rechazada varias veces, por lo menos no me genera desasosiego".