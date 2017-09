Suman 90 los muertos por terremoto en México; afectados reclaman ayuda

Los muertos por el terremoto de 8,2 grados que la medianoche del jueves sacudió a México, el mayor en un siglo, pasó a 90 tras confirmarse este domingo 25 nuevos decesos en el sureño estado de Oaxaca, donde las víctimas era enterradas entre reclamos de ayuda.

El gobierno afirmó que las tareas auxilio siguen con la distribución de decenas de miles de paquetes de alimentos, víveres, leche, cobertores y despensa en las zonas afectadas, principalmente Chiapas y Oaxaca, donde hay comunidades de difícil acceso por estar enclavadas en montañas.

Pero muchos habitantes, angustiados de ver sus casas reducidas a escombros o a punto de venirse abajo, se desesperan y denuncian que la ayuda llega a cuentagotas.

La familia de Juana Luis terminó improvisando una vivienda bajo un enorme árbol, luego de que su casa se desmoronara. Recuperaron una mesa, sillas, hamacas y unas cobijas para pasarla lo mejor posible. Pero es difícil.

"Antes comprábamos un pollo en 70 pesos (4 dólares), ahora lo venden a 300 (17 dólares). Me angustia mucho, por más que yo quiera comprarles a mis hijos cuando me piden, no me alcanza ", explica a la AFP la madre de la familia, de 40 años, sin poder contener las lágrimas.