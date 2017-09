VIDEO. Graban extrañas luces en el cielo durante el terremoto en México

Un fuerte terremoto sacudió el jueves gran parte del territorio mexicano y centroamericano, generando alarma entre la población. El Servicio Sismológico Nacional de México reportó en una primera instancia que la magnitud del sismo había sido de 8.0 grados, pero más tarde la ajustó a 8.4 grados.

El foco sísmico se localizó a 109 kilómetros al suroeste de El Palmarcito y a 228 kilómetros al sur-suroeste de Tuxtla Gutiérrez, a una profundidad de 33 kilómetros. Fue sensible también en países como Guatemala, El Salvador y Honduras.

Hasta el momento no se tenían reportes de daños materiales de consideración, pero se conoció que al menos tres personas habrían fallecido en la región chiapaneca de San Cristóbal de las Casas, según CNN.

En redes sociales, muchos hicieron eco de las afectaciones provocadas por el temblor. Uno de los reportes que más llamó la atención de los usuarios fue un video en el que se apreciaban extrañas luces en el cielo de México, grabadas mientras la tierra aún se sacudía.

Algunos internautas trataron de explicar el inusual avistamiento argumentando que podría tratarse de tormentas eléctricas o fallos en el cableado y en los transformadores de la ciudad. Investigaciones señalan, sin embargo, que este tipo de fenómenos son resultado de la acumulación de carga eléctrica en el suelo cuando la tierra se rompe.

Pese a que se han realizado estudios sobre el tema, los expertos aún no han podido descifrar por qué se produce esta carga ni por qué algunas veces aparecen las luces y otras no. "No todo gran terremoto está precedido por rayos. Tampoco todos los rayos que se dan en un cielo despejado son seguidos de un terremoto", comenta el ingeniero biomédico Troy Shinbrot, citado por el portal ABC. "Hemos descubierto que estas luces parecen ser las precursoras de algunos sismos (…) pero la señal del voltaje no siempre es la misma; algunas veces es alta y otras es baja", añade.

