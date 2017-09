¿Qué significa y de dónde viene la polarización en Guatemala?

Este jueves, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca de qué significa y de dónde viene la polarización en el país, cómo evitarla y cómo tratar de comprender las opiniones de otros para lograr diálogos.

Como invitados en cabina participaron José Garavito, integrante de “Guatemala Inmortal”; y Carlos Guzmán, de la organización “Somos”.

Al ser consultados acerca de a qué atribuye que se haya profundizado la polarización en Guatemala, Garavito opinó que se dio tras la captura de oficiales del Ejército en situación de retiro en febrero del año pasado, pues según dijo, eso mostró la existencia de un "sesgo ideológico en la persecución penal" y además, la gente empezó a apoyar una postura u otra.

“Empieza a haber una polarización porque se elige a los blancos a quienes se les va a aplicar la justicia”. “Si agarraron a 17 elementos del Ejército, también hubieran agarrado a 17 comandantes de la guerrilla”, indicó.

Asimismo, Garavito señaló que “si hubiera igualdad no habría polarización”.

En tanto, Guzmán consideró que esa división en el país es algo que se ha dado históricamente en Guatemala.

“Tuvimos 36 años de guerra interna, y es lógico que siendo una sociedad que ha tenido ruptura social y se enfrentó por la vía armada, tengamos divergencias políticas”, mencionó el integrante de Somos.

Asimismo, aseguró que hay “varias Guatemalas adentro de los 108 mil kilómetros cuadrados” del territorio nacional.

Antejuicio contra Morales y orden de expulsión contra Velásquez

Con relación al tema del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, planteado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por financiamiento electoral ilícito, Garavito señaló que podría estarse intentando hacer un “golpe de Estado técnico”. “Quieren hacer lo mismo que en 2015”, resaltó.

Cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite al antejuicio y remitió el expediente al Congreso de la República, en donde una comisión pesquisidora ya analiza el caso y deberá presentar un informe en un plazo que vence el martes, ya que el pleno asignó cinco días para la entrega del mismo.

A criterio del integrante de Guatemala Inmortal, esta situación es un “grave error” porque ahora "se está queriendo cambiar cada dos años al presidente".

“Dejemos que el presidente gobierne, que salgan los juicios anteriores que vienen en cola, desenmarañemos lo que viene de corrupción, para que haya certeza jurídica”, indicó. Y aclaró que no defiende a Jimmy Morales, sino a la figura presidencial.

Garavito añadió: “Digamos que el presidente sale bien librado del financiamiento ilícito y ya está defenestrado, (después) cómo restituimos al presidente”.

En ese contexto, el entrevistado instó a los diputados a que protejan la institucionalidad. “Si el presidente va a ser juzgado, que sea después de su período”, dijo.

Con relación a este tema, Guzmán explicó que el antejuicio no determina la culpabilidad o inocencia de un funcionario, sino que simplemente arroja indicios. Añadió que parte del deber democrático es defender la institucionalidad, por lo cual con los procesos que corresponden se debería establecer si la persona que encabeza el Ejecutivo ha cometido ilícitos.

“El Congreso debe resolver apegado a derecho, independientemente de favores políticos que se deban o intereses a los que respondan”, señaló, e hizo un llamado a la unidad nacional, a la participación ciudadana y a “que se dilucide lo que tengan que hacer”.

De igual forma, Guzmán se refirió a que tomando en cuenta que en Guatemala existe “una democracia joven, incipiente”, la situación política generada desde hace dos semanas tras la decisión de Morales con relación a la CICIG, “nos hizo pensar lo peor”. Sin embargo, consideró que el MP y la PDH han coadyuvado a mantener el orden.

Y, acerca del plazo fijado por el Congreso a la pesquisidora, Garavito indicó que el expediente consta de casi mil folios y que en ese tiempo no se podrá evaluar.

“Para un humano, analizar mil folios no se hace en cinco días, ni que no durmiera ni comiera”, afirmó.

Por aparte, se abordó el tema de la declaración de “non grato” que hizo Morales contra el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, a quien además decidió expulsar del país, y el hecho de que eso quedó en suspenso definitivo por un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Garavito indicó que el procurador "no puede salirse de sus funciones e interponer amparos o promover antejuicios porque no es marco de derechos humanos”. Añadió que tampoco la PDH, MP y CICIG pueden promover reformas constitucionales “porque no están en su marco de creación como entes del Estado”.

E indicó que un fiscal general “no puede decir” que es de izquierda o derecha, porque “si la justicia tuviera cara política, dejaría de ser justicia”.

Guzmán, por el contrario, afirmó que la ley faculta al MP y la PDH para actuar en la jurisdicción constitucional si está apegado a sus mandatos.

Y añadió que el acuerdo de creación de la CICIG establece que esta podrá implementar políticas y proponer mejoras para el mejoramiento del sector justicia.

Net Center

En otro tema, el integrante de Somos mencionó que en 2014, cuando según él hubo un “proceso opaco” de parte de las comisiones de postulación para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hubo campañas negras contra organizaciones derechos humanos. Y que en 2015, se dio una “defensa oficiosa” para los señalados de corrupción.

Además, aseguró que en la actualidad se ve que hay una “defensa puntual” del presidente Jimmy Morales y grupos afines; así como campaña negra “pura y dura” contra Iván Velásquez, Thelma Aldana, la CICIG y “actores que han tomado como postura la democracia y el establecimiento de la verdad”.

A criterio de Guzmán, esto puede deberse a las acciones de los net centers, pues considera que estos han “servido para posicionar mensajes que han generado desinformación y han colaborado con la polarización”.

Ello fue rechazado por Garavito, quien dijo que los net center no influyen en “nada (en la polarización) y solo crean tráfico”.