Por segunda ocasión, Pérez intenta separar a la CICIG del caso La Línea

Con un amparo, una vez más, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina intentó separar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del proceso judicial en contra de la red de defraudación aduanera denominado La Línea.

Pérez considera que la permanencia de la CICIG en el país es ilegal, debido a que en el acuerdo de cruce de notas publicado el lunes en el diario oficial, en el que se prorroga por dos años el mandato de la CICIG en Guatemala, tenía que ser firmado por todos los ministros del Organismo Ejecutivo, y no solo por el presidente, Jimmy Morales.

Durante la continuación de la apertura a juicio el pasado martes, el juez Miguel Gálvez rechazó una acción del expresidente que presentó su abogada de Pérez, Ester Guerrero.

“A mí no me compete y no voy a opinar al respecto. Esta es una audiencia intermedia y se declara sin lugar su petición”, explicó el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B ante los 30 procesados de un fraude millonario en las aduanas estaban en la sala 6 del nivel 14 en la Torre de Tribunales.