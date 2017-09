Caso Botín: Tribunal niega libertad a Anabella de León

El Tribunal Décimo Tercero rechazó hoy el pedido de libertad hecho por la extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, sindicada en un caso de corrupción que habría ocurrido en esa institución.

La exfuncionaria solicitó ya en dos ocasiones que se le dé arresto domiciliario, para ello ha argumentado que es una persona de la tercera edad y que por ya no ocupar ningún cargo público, no tiene acceso a información relacionada al caso y no obstaculizaría la investigación.

En la audiencia de este miércoles, los jueces también dieron a conocer su resolución acerca de la revisión de medidas solicitada por otros nueve de los sindicados en el caso Botín Registro de la Propiedad.

A cinco personas se les otorgó arresto domiciliario. Mientras que a los demás procesados se les negó la libertad condicional porque, a criterio de los jueces, existe la posibilidad de que obstaculicen la investigación.

Quienes fueron beneficiados son: Jennifer Flores, Esperanza Castellanos, Oscar Aquino, Selvin Aquino y Blanca Amaya.

A Castellanos se le fijó una caución económica de Q5 mil, además deberá presentarse cada viernes a firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público (MP). Mientras que a Flores se le otorgó la libertad condicional por razones humanitarias, ya que se encuentra en estado de gestación.

En el caso de los hermanos Aquino, la fianza es de Q30 mil; y la de Amaya se fijó en Q5 mil. Para esta persona se había establecido una caución de Q110 mil, sin embargo la defensa argumentó que no podía pagarlos y se hizo una reducción.

Juicio

El debate oral y público por este caso se inició la semana pasada, en este hay 25 sindicados, entre ellos Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el año pasado que se dieron irregularidades en el Registro, ya que supuestamente existieron plazas “fantasma” y se hicieron gastos por eventos que nunca se llevaron a cabo.