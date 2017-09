Defensa de Pérez Molina solicita que CICIG quede fuera del caso La Línea

La defensa del expresidente Otto Pérez Molina solicitó este martes que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) quede fuera del caso La Línea, en el cual es querellante en el proceso.

La petición se hizo a Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, durante la continuación de la audiencia de etapa intermedia; sin embargo, el juez la rechazó.

La defensora de Pérez, Ester Herrero, explicó hoy que interpuso una acción de inconstitucionalidad y pidió a Gálvez que suspendiera la audiencia.

“Mi solicitud específicamente va en el sentido de que ya no se le otorgue participación al mandatario de la CICIG, derivado de que su actuar deviene del mandato extendido por la misma Comisión a su persona”, detalló.

Ello porque aseguró que la prórroga de la CICIG venció el 3 de septiembre del presente año y expuso que el acuerdo que fue publicado ayer en el Diario Oficial, que le da vida a una nueva ampliación, “carece de los requisitos formales para su validez”.

“Solicito que se resuelva que el mandatario ya no tiene legitimidad para actuar dentro de la presente audiencia”, agregó Herrero.

En tanto, el exmandatario Pérez argumentó que “si el mandato de la CICIG no es legal, tiene que retirarse del país”. Y añadió: “lo que va a proceder es volver a repetir todas estas cosas o declararlas nulas”.

Esto se da luego de ayer fuera publicada en el Diario Oficial, y entrara en vigencia, la ampliación del mandato de la comisión por dos años más, es decir para el período 2017-2019.

Sin embargo, la misma ha sido cuestionada e incluso el abogado Pablo Pallaés presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) porque en una de las notas enviadas por el presidente Jimmy Morales a Naciones Unidas para solicitar la prórroga, solo aparece su firma.

Según indicó Pallaés, el mandatario supuestamente debía haber contado con el refrendo de los ministros de Estado, por lo cual a su criterio, el mandato de la CICIG ya cesó.

Petición rechazada

Gálvez indicó que conoce que el pasado lunes se presentó un amparo contra la disposición y declaración de Jimmy Morales, relacionado con la prórroga de la CICIG.

Y mencionó que consideraba prudente no atender el requerimiento de la defensa de Pérez Molina. “Yo no puedo adelantar, es más la audiencia de etapa intermedia se supone que no tendríamos que estar interrumpiendo”, expresó.