“Creo que maté a mi esposa”, la escalofriante llamada de un hombre al 911

Ocurrió en Raleigh, Carolina del Norte. Un hombre identificado como Matthew James Phelps llamó desesperadamente al 911 tras despertar por la mañana y descubrir que su esposa estaba muerta. El detalle más escalofriante: aparentemente, él era el asesino.

“– Creo que maté a mi esposa…

– ¿A qué se refiere? ¿Qué ocurrió?

– Tuve un sueño y luego encendí las luces y ella estaba muerta en el suelo.

– ¿Cómo?

– Hay sangre en todo mi cuerpo. Y hay un cuchillo ensangrentado en la cama. Creo que yo la maté.

– De acuerdo.

– No puedo creer que hice esto. No puedo creerlo”.

Foto: Facebook

Así fue la conversación entre Phelps y el número de emergencias, llevada a cabo alrededor de la 1:10 de la madrugada del pasado viernes.

Durante la llamada, Phelps explicó que antes de irse a dormir tomó una gran dosis de medicina contra la tos. En la grabación se le escucha confundido y desorientado. Tampoco es capaz de explicar qué hora es, ni cuándo ni cómo se despertó.

“Tomé más medicina de la que debería. Tomé Coricidin… porque sé que me puede hacer sentir mejor. Como muchas veces no puedo dormir por la noche, tomo ese medicamento… Ella no se mueve. ¡Oh, Dios mío!”, dice desesperadamente el hombre.

Lauren Phelps, la víctima, fue hallada por la Policía minutos después. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y presentaba numerosas heridas con arma blanca. Tenía 29 años. La pareja había contraído nupcias apenas en noviembre del año pasado.

Sin ningún tipo de antecedentes, Phelps fue imputado bajo el cargo de homicidio y quedó detenido ese mismo día, señala el sitio Infobae.

La extraña muerte de Lauren impactó no solo a su familia, sino a la comunidad entera, ya que el acusado estaba estudiando para ser pastor.

Autoridades investigan si el Coricidinnegó provoca efectos violentos sobre las personas, aunque de momento el laboratorio que fabrica el medicamento negó que este cause contraindicaciones.