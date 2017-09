Juez rechaza el pedido para separar a la CICIG en La Línea

Durante la continuación de la apertura a juicio en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea el juez Miguel Gálvez rechazó una acción del expresidente Otto Pérez Molina para separar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“A mí no me compete y no voy a opinar al respecto. Esta es una audiencia intermedia y se declara sin lugar su petición”, explicó el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B poco después de haber comprobado que los 30 procesados de un fraude millonario en las aduanas estaban en la sala 6 del nivel 14 en la Torre de Tribunales.

Gálvez evitó que el incidente de la abogada Ester Guerrero detuviera la audiencia que ya suma 16 días y más de un mes de alegatos.

“El 15 de abril de 2016, el presidente envía al secretario de la Organización de Naciones Unidas una carta donde solicita la extensión del mandato de la CICIG. Dicha carta, si usted la ve aparece firmada únicamente por el presidente”, expuso la defensora Guerrero.

Durante la audiencia el representante de la CICIG es el abogado colombiano Luis Orozco quien evitó pronunciarse.

Se basa en resolución

Los defensores del encarcelado exgobernante indicaron que habían interpuesto un recurso en la Corte de Constitucionalidad para que fuera separada la entidad de la ONU que investiga los casos de corrupción y los aparatos clandestinos en el país desde 2007.

El argumento fue la publicación en el “Diario de Centroamérica” que hace oficial la prórroga de la CICIG hasta 2019 que cuenta con la firma Anamaría Diéguez Arévalo, quien era vicecanciller. “El acuerdo carece de los requisitos legales para su validez”, mencionó el abogado César Calderón, quien defiende a Pérez Molina. “La extensión del mandato fue solicitada por el presidente Jimmy Morales con una carta que no tiene el referendo del ministro”, añadió.

Pérez Molina intenta separar a la CICIG basado en que el máximo ente legal rechazó la sorpresiva decisión del mandatario Morales de haber declarado “non grato” al comisionado Iván Velásquez y expulsarlo del país de manera inmediata. En la resolución de los magistrados se explica que hubo una ilegalidad debido a la falta de la firma de un ministro.

“Lo que nos corresponde es una acción de amparo que terminará al final en la Corte de Constitucionalidad”, advirtió Calderon.

En revisión

Los magistrados de la CC tienen en sus manos la acción de Pérez Molina para declarar inválido el acuerdo de la prórroga de la CICIG.

Será en los próximos días cuando los magistrados informen si es válido el recurso o es rechazado.

En el caso “Botín” no argumentó la CICIG

• Los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno evitaron que el representante de la CICIG hiciera sus alegatos de apertura a juicio en el caso “Botín en el Registro de la Propiedad” con el argumento de que “no era necesario” porque ya había expuesto la Fiscalía.

• En la continuación del juicio Anabella de León, exregistradora, solicitó su libertad.

