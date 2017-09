VIDEO. Maestra cachetea 40 veces a un alumno por no decir “presente”

Los hechos ocurrieron en el estado de Uttar Pradesh, en la India. Una maestra, identificada como Retika John, le dio una brutal golpiza a uno de sus alumnos luego de que este olvidara responder con la palabra “presente” cuando ella verificaba la asistencia.

El incidente se produjo dentro de un salón de clases del colegio St. John's Vianney, ubicado en el distrito de Utretia, y quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad.

En la grabación se observa cómo la docente llama al pequeño hacia el frente y acto seguido comienza a abofetearlo con violencia. El niño se toma el rostro en repetidas ocasiones para intentar calmar el dolor, pero la mujer continúa golpeándolo con violencia.

#WATCH Teacher of Lucknow's St. John Vianney High School repeatedly slaps a student for not standing up on attendance call pic.twitter.com/DWlPfLhS1I

— ANI UP (@ANINewsUP) August 31, 2017