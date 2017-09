El duque y la duquesa de Cambridge esperan su tercer hijo

“El duque y la duquesa de Cambridge se complacen en anunciar que la duquesa de Cambridge espera su tercer hijo”, anunció el Palacio de Kensington en su cuenta oficial de Twitter.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017