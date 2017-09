India nombra por primera vez a una mujer ministra de Defensa

El primer ministro indio, Nerendra Modi, nombró este domingo, por primera vez, a una mujer para dirigir el ministerio de Defensa.

Nirmala Sitharman sustituye en el cargo a Arun Jaitley (también ministro de Finanzas), en un momento en el que las relaciones entre India y China están estancadas por su choque de intereses respecto a una meseta del Himalaya, y en el que las tensiones con Cachemira, un territorio compartido con Pakistán, son particularmente elevadas.

Sitharaman era, hasta la fecha, secretaria de Estado de Comercio.

Deepening 🇮🇳🇨🇭 economic ties,Hon President of Swiss Confed. Mrs Doris Leuthard &Smt @nsitharaman meet Swiss business delegation in New Delhi pic.twitter.com/wcaiV1IbbI

— Commerce Minister (@CimGOI) September 1, 2017