Estados Unidos prepara respuesta a ensayo nuclear de Corea del Norte

“El equipo de Seguridad Nacional está siguiendo esto de cerca”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

“El presidente y su equipo de Seguridad Nacional mantendrán una reunión (…) más tarde en el día de hoy”.

Corea del Norte efectuó este domingo su sexto ensayo nuclear, el más potente hasta la fecha, y aseguró haber probado una bomba H, suscitando la condena internacional, mientras el presidente Donald Trump calificó el acto de “peligroso” y “hostil” hacia Estados Unidos.

I will be meeting General Kelly, General Mattis and other military leaders at the White House to discuss North Korea. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

Las agencias geológicas extranjeras habían detectado inicialmente un temblor sísmico de magnitud 6.3 cerca del principal sitio norcoreano de ensayos nucleares, en Punggye-Ri (noreste).

Tokio confirmó poco después que se trataba de un ensayo nuclear. Luego, una presentadora de la televisión pública norcoreana declaró: “el ensayo de la bomba de hidrógeno fue un éxito perfecto”.

La bomba, “de una potencia sin precedentes”, marca “un hito muy importante, el hecho de alcanzar el objetivo final, que es completar la fuerza nuclear del Estado”, añadió.

Corea del Norte nunca ha escondido que sus programas, prohibidos, tienen como objetivo poner a punto misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar el continente estadounidense.

“Corea del Norte realizó un ensayo nuclear de envergadura”, escribió Trump en Twitter. “Sus palabras y sus acciones siguen siendo muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos”, prosiguió.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

“Corea del Sur ya se ha dado cuenta, como les dije: un apaciguamiento con Corea del Norte no funcionará, ¡sólo entienden una cosa!”, agregó el presidente norteamericano.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

China, Rusia, Japón, Corea del sur y Francia condenaron rápidamente esta nueva violación de las múltiples resoluciones de la ONU que exigen el fin de los programas nuclear y balístico de Corea del Norte. Moscú hizo además un llamado a la calma.

El presidente surcoreano, Moon Jae-In, que había abogado por un diálogo con el Norte, solicitó “el castigo más fuerte” contra Pyongyang, incluyendo sanciones de la ONU.

Corea del Sur monitorea la actividad de su vecino del norte tras el ensayo nuclear del sábado. Foto: AFP

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo a la cadena Fox News que va a “preparar un paquete de sanciones y lo voy a enviar al presidente para que lo considere”. “Aquellos que realicen negocios con ellos (Corea del Norte) no podrán hacerlos con nosotros”, indicó. “Trabajaremos junto con nuestros aliados. Trabajaremos con China”.

Por su lado, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se dijeron favorables a “un endurecimiento” de las sanciones de la Unión Europea contra Corea del Norte.

La televisión estatal norcoreana divulgó una imagen de la orden manuscrita de Kim Jong-un en la que pedía que el ensayo se llevara a cabo el 3 de septiembre a mediodía.