Condena internacional ante nueva prueba nuclear de Corea del Norte

“Las palabras y las acciones (de Corea del Norte) continúan siendo muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en un tuit. El mandatario norteamericano lideró la ola de críticas que llegaron desde varios países.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States…..

En enero, Trump ya había advertido que no dejaría que Pyongyang usara misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés). El mes pasado también prometió responder con “fuego e ira” a un eventual ataque norcoreano.

Este domingo, el presidente estadounidense aseguró, además, que “Corea del Sur está descubriendo que su intento de apaciguamiento con Corea del Norte no funcionará”.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017