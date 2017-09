Mujer arremete contra conductor que la defiende de paliza que le da su pareja

Un usuario que se transitaba por la 15 avenida sobre el bulevar Liberación, en la zona 13 capitalina, grabó una pelea entre dos conductores.

En el video se ve a un hombre de playera cafe, de aproximadamente 37 años, golpeando al piloto de un vehículo gris, de modelo reciente. El agresor hizo caer al conductor luego de darle varias bofetadas.

Defendía a una mujer

Al ver el acto violento, una mujer se bajó del vehículo gris e intentó separar a los dos conductores.

¿Le pegó, le pegó?" le preguntó el hombre de playera cafe.

La mujer, entre lágrimas, le respondió: "no, no me pegó".

La pelea entre conductores provocó tránsito lento en el lugar.

Video de la pelea