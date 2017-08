Explosiones sacuden planta química en Texas

“Hacia las 02:00 (hora local), el centro de operaciones de urgencia del condado de Harris nos informó sobre dos explosiones y humaredas negras procedentes de la planta de Arkema, en Crosby”, indicó el grupo en un comunicado.

Explosions and Smoke Reported at our Arkema Inc. Crosby Plant https://t.co/j2K6RYwMZ8 — ARKEMA (@Arkema_group) August 31, 2017

Arkema, compañía francesa propietaria de la planta, indicó que “prevalecía la amenaza de explosiones adicionales” y pidió a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de la zona de evacuación.

Las autoridades ya habían evacuado un perímetro de 3 kilómetros en torno a la planta, que fabrica peróxidos orgánicos, un compuesto que se usa para elaborar plásticos y productos farmacéuticos.

Según la Policía del condado, un oficial fue hospitalizado luego de inhalar humo de la planta y “otros nueve fueron por sus medios al hospital como medida de precaución”, agregó en Twitter.

One deputy taken to hospital after inhaling fumes from Archem plant in Crosby. 9 others drove themselves to hospital as precaution. — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 31, 2017

En un tuit posterior, la oficina del sheriff dijo que “el humo inhalado por diez oficiales cerca de la planta de Crosby es supuestamente un irritante no tóxico”.

UPDATE: The smoke inhaled by 10 deputies near plant in Crosby is beloved to be a non-toxic irritant, say company officials #Harvey — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 31, 2017

La compañía indicó que dichos productos pueden causar irritación ocular, cutánea o respiratoria así como nauseas, somnolencia o mareos, y urgió a los residentes a que apagaran sus aires acondicionados para evitar exponerse al humo.

La planta se había quedado sin electricidad y sus generadores de emergencia dejaron de funcionar tras varios días de inundaciones provocadas por Harvey. Eso dejó sin refrigeración varios productos químicos, que se vuelven inestables ante los cambios de temperatura.

El recinto se encuentra unos 40 kilómetros al nordeste de Houston. La empresa cerró sus instalaciones antes de la llegada de la tormenta, la semana pasada, pero había dejado en el lugar a un grupo de más de diez trabajadores. Estos empleados fueron desalojados.

Foto: AFP

El martes se pidió a los residentes en 2.4 kilómetros a la redonda que evacuaran, después de que la planta se quedara sin energía eléctrica.

Lee también: VIDEO. Damnificada por inundaciones se enfurece con reportera durante transmisión en vivo