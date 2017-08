Edwin Escobar justifica frase de Arzú sobre "también puedo hacer la guerra”

En el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas participaron Edwin Escobar, jefe edil de Villa Nueva y el excandidato a la presidencia, Aníbal García, para analizar las declaraciones del alcalde capitalino en reunión de ANAM con el presidente Jimmy Morales.

En la actividad en la que los alcaldes manifestaron su apoyo al mandatario, Arzú señaló que ellos también están a favor de la lucha de la corrupción; sin embargo no están de acuerdo de que esa lucha “la abanderen los más corruptos”.

Escobar defendió el motivo de la reunión de los 201 jefes ediles con Morales, tras su decisión de declarar “non grato” a Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Escobar afirmó que la lucha contra la corrupción debe continuar y es de todos.

“El llamado que hicimos los alcaldes fue de prudencia y no movilización”, aclaró Escobar y advirtió que están dispuestos a ir como alcaldes a una manifestación por la unidad.

Mientras que García arremetió contra Arzú y dijo que “a lo largo de su discurso, el alcalde capitalino estuvo diciendo barbaridades”.

“A mí me preocupa esa tendencia de que los partidos se refugien con los alcaldes, recordemos a Otto Pérez del Partido Patriota, a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), me parece mucha casualidad que ahora haga lo mismo el presidente del FCN Nación”, dijo García.

Afirmó que no le parece extraño que los alcaldes se unieran debido a que “más de 200 alcaldes están enjuiciados y el 90 por ciento de las municipalidades está en corrupción o tiene algún proceso y sino recordemos lo que pasó ayer en la comuna de San José del golfo”, afirmó.

“Lo que el presidente Morales quiso decir es que la justicia no debe ser selectiva, pero tampoco es justificación para que no lo juzguen a él”, dijo García y colocó de ejemplo a la Mara 18.

“La Mara 18 no se enoja de que capturen a sus integrantes, ellos no dicen porque solo a nosotros y no capturan a los integrantes de la Mara Salvatrucha”, argumentó.