Caso Botín: Juicio contra familiares del presidente se inicia este miércoles

Por Kenneth Monzón

Para este miércoles está programado el inicio del debate oral y público en el caso Botín Registro de la Propiedad, en el cual están sindicados Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente. Además, entre los señalados está la exregistradora de la Propiedad, Anabella de León, quien enfrenta el delito de peculado por sustracción. El juicio estará a cargo del Tribunal Décimo Tercero, integrado por la jueza presidenta Edna Maxia y los vocales Jaime González y Juan Aceituno. El inicio del debate estaba contemplado para las 9:00 horas; sin embargo, aún no se desarrolla porque los jueces están conociendo diferentes planteamientos y peticiones de medidas sustitutivas para algunos de los 25 procesados. Preparado El Tribunal fijó un receso de 20 minutos y en ese momento, “Sammy” Morales brindó declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que estuvo preparándose en los recientes días para esta diligencia. “Yo esta semana estuve preparándome para esta audiencia, preparando los medios de prueba que CICIG, MP y el Juzgado Sexto habían autorizado. La verdad fue un poco difícil encontrarlos, hay algunos medios de prueba que no tenemos”, indicó. Ello, según dijo, se debe a que el archivo original que les entregó Ministerio Público (MP) de los medios de convicción constaba de 9 mil 167 páginas. “Es un archivo completamente desordenado, con miles de documentos que no tienen nada que ver en el caso”, indicó acerca del expediente. Piden libertad Hasta ahora, quienes han solicitado medidas sustitutivas son Lilian Cisneros, Bianca Chacón, Samantha Mejía Salguero y dos personas más. Los abogados defensores de los procesados realizaron la exposición de sus argumentos por 20 minutos cada uno. La Fiscalía ha rechazado estas peticiones. Mientras tanto, otros sindicados han pedido que se les otorgue la palabra en busca de solicitar la libertad condicional. #BotínRegistroPropiedad La fiscal rechaza ante el tribunal la libertad condicional que pidieron 5 de los 25 procesados vía @PublinewsGT pic.twitter.com/QFWXfLZ1Bs — Kenneth Monzón (@KMonzon_PN) August 30, 2017 El caso En septiembre de 2016, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que se detectaron plazas fantasma y pagos anómalos en el Registro General de la Propiedad. Según las pesquisas, la investigación consiste en dos partes, una relacionada con al menos 16 plazas irregulares para las cuales la entidad habría desembolsado más de Q3 millones, esto habría ocurrido durante la gestión de Anabella de León como registradora. Asimismo, se verificó que se efectuaron gastos de forma irregular por servicios para un desayuno y el montaje del evento, sillas y vajillas, por montos de Q90 mil y Q51 mil, sin embargo este evento nunca se llevó a cabo. Por estos hechos, 25 personas fueron enviadas a juicio, entre estas, la exregistradora de la Propiedad; y el hermano e hijo del mandatario. Los familiares de Morales habrían otorgado facturas para respaldar la supuesta actividad. Entre los delitos de los cuales se les sindica están fraude en forma continuada, lavado de dinero y peculado por sustracción en forma continuada.















