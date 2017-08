¿Quién le informó a Aldana que Jimmy Morales no pidió la remoción del jefe de la CICIG en la ONU?

El pasado viernes, casi en el mismo momento, se desarrollaban dos actividades en distintos países relacionadas con Guatemala: en el territorio nacional, el Ministerio Público (MP) y la CICIG anunciaban una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito; y en Estados Unidos, el mandatario se reunía con el secretario general de Naciones Unidas.

Se mantenía la expectativa con relación a si el gobernante guatemalteco viajó al país norteamericano para pedir la salida del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

La jefa del MP, Thelma Aldana, fue quien despejó las dudas al anunciar ese día que no fue así, y hoy reveló quién le confirmó ese dato sobre lo ocurrido en la sede de Naciones Unidas.

Días atrás de que se llevaran a cabo ambas actividades, se conoció que el objetivo del viaje de Morales a Nueva York y reunirse con António Guterres, era solicitar la remoción de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El Organismo Ejecutivo no aclaró si se pediría o no la salida de Velásquez. Incluso el vocero presidencial Heinz Heimann ofreció una conferencia de prensa, y pese a las insistentes preguntas de los periodistas, se limitó a decir que se solicitaría apoyo para fortalecer las instituciones de justicia y seguridad del país, sin dar mayores detalles de la agenda de Morales.

Fiscal confirma que no se hizo petición

El viernes, durante la conferencia donde se anunció el supuesto financiamiento electoral ilícito en el que incurrió el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en la campaña del 2015, cuando Morales era secretario general, empezó a salir a la luz información sobre la reunión del mandatario guatemalteco en la ONU.

Se hablaba que el presidente sí había pedido la salida de Velásquez, por lo cual la fiscal general se pronunció sobre el tema y desmintió tal extremo.

“Tengo información que no se pidió la remoción”, aseguró Aldana ante los medios de comunicación. Y al ser consultada sobre quién le estaba confirmando el dato indicó que se trataba de “una persona que había tenido comunicación” sobre el tema, sin revelar de quién se trataba.

¿Quién le informó?

Hoy, en una entrevista en A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Aldana explicó que fue el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien le confirmó que Jimmy Morales no pidió la remoción del jefe de la CICIG.

La fiscal del MP recibió información de que el presidente @jimmymoralesgt no pidió la remoción del comisionado @Ivan_Velasquez_ en la ONU pic.twitter.com/EB1KwjhVXF — Wendy Morataya (@WMorataya_PN) August 25, 2017

“Cuando estaba en la conferencia de prensa me comuniqué con el ministro de Gobernación y le pedí favor de que si él podía establecer si el señor presidente había pedido o no la remoción del señor comisionado, porque la información que se tenía por un medio de comunicación era que sí se había solicitado”, explicó la funcionaria.

“Entonces el ministro me hizo favor de comunicarse, no sé exactamente con quién lo hizo, y de manera inmediata él me informó que no se había pedido de parte del presidente la remoción”, agregó.

“Yo lo hice del conocimiento de la prensa y pedí que no se divulgara más una información que de buena fuente se nos estaba indicando, que el presidente no había pedido la remoción”, explicó la fiscal.

El pasado domingo, el Gobierno difundió en redes sociales un video en el cual el presidente Morales informó que declaró persona non grata al comisionado Iván Velásquez y que ordenó su “inmediata expulsión” del país. La decisión del mandatario está en suspenso porque la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional.