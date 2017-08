“Por dignidad el comisionado no debe renunciar ya que ha hecho un buen trabajo”, señala Aldana

Como el más difícil de su gestión calificó la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, el momento actual, tomando en cuenta la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar non grato y expulsar del país al comisionado Iván Velásquez.

Aldana señaló que el MP en conjunto con el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) traía un ritmo de trabajo que se vio interrumpido “de una manera inesperada”.

La fiscal volvió a apelar a la necesidad de que exista un diálogo entre el mandatario, Velásquez y ella, con el objetivo de conocer cuáles son las inconformidades de Morales y poder analizarlas para darles respuesta a cada una de ellas.

“Creo que el diálogo siempre debe de agotarse y que es importante dialogar para conocer cuáles son las quejas del presidente. Yo no tengo claridad en este momento de cuáles sean sus inconformidades o en qué no está de acuerdo con nuestro trabajo. Podemos explicarle y si tras la reunión hay aspectos que podamos corregir lo haremos”, añadió la funcionaria.

En cuanto al último aspecto mencionado, detalló que en la medida que haya una explicación, el MP y la CICIG podrán corregir algún aspecto de su trabajo.

“Desde luego que no sea una investigación, podemos hacerlo”, explicó. Y dijo además que esto se debe a que “la justicia no es negociable”.

Asimismo, Aldana aseguró que el comisionado está anuente a sostener un encuentro con Morales.

De igual forma, recordó que la última vez en la cual Morales, Velásquez y ella coincidieron en alguna actividad fue el 16 de mayo de este año, en el Ministerio Público, cuando Aldana presentó su informe anual de trabajo. “Realmente fue una reunión cordial”, señaló.

“No es justo que (se trate así) a una persona que ha trabajado con tanto esmero, dedicación y nivel profesional. No es adecuado, no es una forma de agradecer a Iván Velásquez. El mecanismo que se ha utilizado es lo que a mí no me parece correcto”, señaló Aldana con relación a la decisión de Morales.