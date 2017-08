Presentan dos solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales

Dos solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales fueron presentadas este lunes en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ).

Una de estas fue planteada por la Fundación Myrna Mack, por medio de su presidenta Helen Mack, por la posible comisión del delito de desobediencia.

Esto se da luego de que Morales declarara non grato al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y ordenara su “inmediata” expulsión del país. Esta decisión del mandatario quedó en suspenso porque la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional.

Mack indicó que la CC emitió una resolución, de la cual se le notificó al mandatario, en donde hubo un amparo provisional. Y dijo que después de ello, en horas de la tarde, Morales dio declaraciones en donde aseguró que él reiteraba su decisión de declarar non grato a Velásquez.

“Habiendo que él ya fue notificado, estamos al día siguiente, y él no recapacita y no retrocede en su decisión de declarar non grato al comisionado Velásquez, ha cometido el delito ya de desobediencia y se le debe retirar la inmunidad”, expresó Mack.