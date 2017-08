Primeras renuncias tras decisión de Morales de expulsar del país a Iván Velásquez

“Nuestro compromiso es con el derecho a la salud, la justicia, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones públicas”, explicó Lucrecia Hernández Mack, ministra de Salud, al anunciar que presenta su renuncia, luego de que el mandatario declarara “non grato” a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Usted asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país, contradiciendo todas las declaraciones que alguna vez hizo sobre justicia y transparencia. Ante estas acciones prepotentes, estamos presentando nuestra renuncia como Ministra y Viceministros”, se detalla en una carta que Hernández publicó en sus redes sociales.

Se vuelve ética y políticamente inviable continuar con plan de salud, en un gobierno que termina favoreciendo impunidad y actores corruptos. pic.twitter.com/9lwuoRimGc — Lucre Hernández Mack (@hernandezmack) August 27, 2017

Otra renuncia

Debido a la decisión del gobernante en contra de Velásquez, Enrique Godoy renunciara de sus cargos de coordinador adjunto de Pronacom y de presidente de la junta directiva del INFOM.

“Hoy, dadas las decisiones del presidente respecto a declarar non grato al señor Ivan Velásquez y lo que eso implica en la lucha contra la impunidad, he decidido presentar mi renuncia a los cargos de Coordinador Adjunto de Pronacom y de presidente de la JD del INFOM. La creación de condiciones para romper lo que he denominado desde hace algunos años Pistocracia, es una labor que nos toca hacerla a todos los guatemaltecos desde el espacio que tengamos a nuestro alcance”, explica Godoy en sus redes sociales.

“Estoy convencido, hoy más que nunca, que #EstoApenasEmpieza“, agrega.

Declaración

En un breve video difundido en las redes sociales de gobierno, y sin precisar mayores detalles, el presidente Jimmy Morales declaró persona “non grata” a Iván Velásquez, dos días después de que la Cicig y el MP iniciaron un proceso para quitarle la inmunidad al gobernante, sospechoso de financiamiento ilegal durante la campaña de 2015.

No obstante, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), la máxima instancia judicial del país, detuvo temporalmente la orden del presidente de expulsar al exmagistrado colombianoIván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad.

“Esta Corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión del presidente de la República”, dijo Francisco de Mata, presidente de la CC, tras acoger una petición de amparo que busca dejar sin efecto la expulsión de Iván Velásquez.