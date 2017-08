¡Insólito! Una mujer demandó a sus padres por sus consecuencias que sufre por su físico

Jefferson argumenta que su apariencia le ha provocado tener tres divorcios y una sucesión de depresiones y problemas psicológicos.

“Mis dos padres son no son guapos, que es simplemente cruel que tuvieran hijos. No les hubieran permitido reproducirse. Deberían existir programas gubernamentales para esterilizar a las personas no agraciadas o al menos impedirles que tengan hijos “, añadió.