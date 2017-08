Sandino Reyes: “Si quisiera hacer actos sexuales, los hago en mi oficina, no en el parqueo”

Después de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) decidió separar del partido al diputado Augusto César Sandino Reyes luego de que fue encontrado “teniendo relaciones sexuales con una muchacha en el piso de su vehículo”, el congresista decidió grabarse en un video y dar una explicación de lo que ocurrió el 6 de julio en el parqueo del edificio 7/10, donde se encuentra su oficina la cual le paga el Congreso.

Es falso. Los guardias no me dejaban salir del parqueo y tuve una discusión porque les dije que eso era un secuestro. Me querían dejar durmiendo en el parqueo. Tuve que llamar al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, para que me dejaran salir”, dijo.

El diputado recordó que ese día él se quedó en su oficina con “personas muy honorables” trabajando una iniciativa de ley, la cual presentará este sábado en Suchitepéquez, distrito por el cual fue electo.

Me quede hasta las 20:30 horas en la oficina que tengo desde hace seis años. Es ilógico que si su servidor quisiera hacer actos sexuales no lo hace mejor en su oficina y no en el parqueo”, enfatizó.

Día de ceviches y micheladas

Antes de que Sandino Reyes bajara al parqueo del edificio 7/10, él y las otras “personas honorables” se habían comido “unos ceviches y se habían tomado unas micheladas” en su oficina en donde asegura que no había ninguna mujer.

Al ver que no me dejaban salir me puse histérico. Les dije que al siguiente día iba a poner una queja y que iba a pedir que los despidieran”, reconoció el diputado.

En el video el congresista se queja de ser víctima de ataques y afirma que todos los señalamientos en su contra son parte de un “juego mediático”.

No me voy a prestar al juego. Me han tratado de lo peor. Me han calumniado como si fuera un vil delincuente y tratado de animal, de cerdo. También me han hecho memes que me han causado risa”.

Solidaridad con la UNE

Este jueves el MP y la CICIG le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que le retire la inmunidad al diputado Orlando Blanco, de la UNE, por financiamiento electoral ilícito. Al enterarse de ese trámite, Sandino Reyes le llamó a Blanco y le dio su apoyo moral.

Le dije que conocía de su honorabilidad y de la transparencia con que ha trabajado. Yo le llamé, pero él no lo hizo cuando yo fui señalado de actos inmorales. Yo he contribuido para que el partido sea grande, la UNE es el amor de mis amores”, dijo.

Video de Sandino Reyes