“Expulsarlo no es la forma de agradecerle”, Thelma Aldana

¿Cómo se entera de la petición que pretende hacer el presidente en la ONU?

Me enteré con la publicación de José Rubén Zamora, llamé a algunas personas que trabajan en Nueva York, pero no son de Naciones Unidas y tuve comunicación con algunos periodistas de La Voz del Migrante, me da la impresión de que ellos tuvieron comunicación con alguna persona en el país, aunque no lo puedo asegurar, entonces puede ser que hayan personas acá que estén enteradas y me dicen que lo que sabemos, posiblemente, el presidente vendrá el viernes a una reunión con el secretario general de Naciones Unidas y también creemos que pedirá la destitución del comisionado Iván Velásquez. A partir de eso, desde luego no es información oficial, pero se vuelve oficial desde la conferencia que dio el vocero presidencial.

¿Tiene conocimiento qué le molesta al mandatario para solicitar la remoción del comisionado?

No tengo idea que puede motivar, si es que efectivamente se va hacer esa solicitud, pero no encuentro una explicación, más que de repente la asesoría no es la adecuada. Me parecería una falta de respeto para el comisionado expulsarlo del país, sacar a una persona que ha dado su tiempo, aunque tiene un salario, pero con él hemos trabajado sin horarios, por lo que doy fe de la entrega al trabajo, y me parece que expulsarlo no es la forma de agradecer a una persona que ha dado su esfuerzo.

¿Se ha comunicado con el comisionado?

Constantemente hablamos, ayer estuvimos en comunicación. Él es una persona serena, tranquila y firme, piensa que ojalá no se de esta situación, pero si se concreta tendrá que acatar.

¿A qué se debe el distanciamiento del presidente y el Ministerio Público, hay investigaciones que involucre al binomio presidencial?

No tengo ningún distanciamiento con el gobernante, estoy dispuesta a dialogar con él en cualquier momento. Existen investigaciones lo ha dicho el fiscal Óscar Schaad, es de conocimiento público que se hacen investigaciones relacionadas con la campaña electoral de 2015, qué personas están involucradas se mirará en pocos días, altamente probable que se hagan solicitudes de antejuicio.

¿Cómo considera los calificativos hacia su persona como chantajista, injerencia y tener un grupo paralelo?

Que mi publicación sea un chantaje, no. Acceder a un trabajo y renunciar al mismo es un derecho constitucional en un país libre y democrático, el señor vocero acusa desconocimiento lo que es un derecho, se lo rebato abiertamente. El vocero no entendió, un medio me dice que si tuve comunicación con el canciller para saber sobre la reunión, a lo que respondí que no me había reunido con el ministro, pero de repente lo puedo llamar para preguntarle si está enterado porque sé que la reunión del presidente con el secretario de la ONU fue a través del embajador Skinner Klée, pero si lo toma como injerencia tendrá que revisar sus notas y que es una injerencia. Mientras de pertenecer a un grupo paralelo, que ponga su denuncia y que me lo pruebe, creo que el vocero presidencial debe tener la absoluta calidad profesional de que si asegurará algo lo tiene que probar.