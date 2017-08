Esposa de funcionario estadounidense genera polémica en Instagram

La polémica inició cuando Louise Linton, de 36 años, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece bajando de un avión gubernamental, en Kentucky.

“Super #estadía en #Kentucky”, escribió la esposa del secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, acompañando el texto de varias etiquetas alusivas a su vestimenta lujosa como “#BufandaHermès”, “#TomFord” y “#Valentino”.

Una usuaria de la red social, identificada como Jenni Miller, de 45 años y con tres hijos, escribió un comentario en la fotografía criticando a Linton. “Feliz de que hayamos podido financiar su pequeña escapada. #Deplorable”, escribió.

Linton contraatacó de manera sarcástica, asegurando que la visita a Kentucky no fue un viaje personal. “¡Ay! ¿Tú pensaste que esto fue un viaje personal? ¡Adorable! ¿Tú crees que el gobierno de Estados Unidos pagó por nuestra luna de miel o viajes personales?”, comentó.

Louise Linton, Sec Mnuchin's wife, posts photo that tags Hermes/Tom Ford/Valentino as she leaves Air Force Jet then replies to a critic pic.twitter.com/Uhjc7qBiEA

— Yashar Ali (@yashar) August 22, 2017