“Si el policía está en riesgo, incluso si el atacante es menor de edad, debe responder y defenderse”, aseguran expertos

El ministro de Gobernación Francisco Rivas se refirió la semana pasada al tema del uso de la fuerza de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y les expresó a los agentes que deben aplicarla cuando sea necesario, pues el Estado de Guatemala y la ley les da esa facultad.

El tema fue analizado este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en el cual participaron como invitados Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación; y Jorge Luis Donado, exfiscal del Ministerio Público (MP) y especialista en temas de seguridad y justicia.

Donado consideró que lo dicho por Rivas es un planteamiento “bastante atinado”, pues se refiere a la pertinencia que la PNC debe tener al decidir usar la fuerza.

Según ambos expertos, los policías tienen la facultad de utilizar el poder coercitivo contra los delincuentes para poder defenderse.

Mientras que Rivera aseguró que en Guatemala los niveles de criminalidad son sumamente altos y que las estructuras delictivas son bastante violentas y sanguinarias, por lo cual las fuerzas de seguridad deben ser capacitadas para saber cómo actuar ante esta situación.

Y con relación a la participación de adolescentes en hechos de violencia, el exministro afirmó: “No son bebés, son asesinos, son criminales, y a los criminales se les trata como tal, no hay otra fórmula para combatirlos porque ellos actúan con violencia y fuerza”.

“En un operativo policial hay un enfrentamiento y como resultado hay muertos y estos pueden ser delincuentes o agentes, y eso depende de la capacidad de la policía”, explicó Rivera Clavería.

De igual forma, el exministro señaló que si bien la PNC tiene la autoridad para accionar contra los delincuentes, se debe evitar que haya abusos.

“La limpieza social no se puede permitir, pero lo que sí se debe hacer es respaldar a la policía para que actúe conforme la ley, con toda la fuerza coercitiva del Estado, porque no hay otra forma ya que se enfrentan a estructuras sumamente violentas”, expresó.

Ello porque indicó que algunos elementos policiales tienen temor de accionar sus armas porque podrían ser consignados y sometidos a un proceso legal.

Como ejemplo de este tema, mencionó la captura de varios elementos de la PNC que habrían participado en un operativo para controlar un motín en el centro correccional Las Gaviotas.

De igual forma, Rivera consideró que hace falta fortalecer la Inspectoría de la PNC y crear una unidad de ese tipo en el Ministerio de Gobernación para que se investiguen los casos en donde haya abuso de parte de la Policía.

Rivera y Donado coincidieron en la necesidad de fortalecer a las fuerzas policiales con capacitación, entrenamiento y profesionalización para que puedan dar una respuesta adecuada al salir a las calles para resguardar sus vidas y las de los ciudadanos.

“El problema es que no hay prevención del riesgo y que la PNC sale a la calle y no tiene la capacidad para decidir cuándo y cómo reaccionar a ciertas situaciones”, aseguró el exfiscal del MP.

De igual forma, se debe hacer una “reforma policial seria y de fondo” y dotar del presupuesto e insumos necesarios a la PNC, aseguró Rivera. Mientras que Donado opinó que se debe reestructurar la escuela de la PNC.

Por aparte, los entrevistados se refirieron a que hace falta reforzar la inteligencia civil en el país, pues a criterio de Donado, existe “descoordinación” en ese aspecto.

“No se puede dar seguridad a la ciudadanía si no hay buena labor de Inteligencia”, manifestó.

A criterio del especialista en temas de seguridad, la Dirección General de Inteligencia Civil, que es parte del Ministerio de Gobernación, es “inoperante”.

“Se sigue poniendo en riesgo al ciudadano y a las fuerzas de seguridad porque realmente no saben cuál es el terreno que están pisando”. “Si no tenemos un sistema eficiente de inteligencia no se va a resolver absolutamente nada”, agregó.