Nibiru, ¿el planeta que destruirá la Tierra en septiembre?

Los seguidores de la teoría de Nibiru, también conocido como Planeta X, afirman que este astro, que supuestamente ha sido mantenido en secreto por la comunidad científica, chocará contra nuestro planeta el día 21 de agosto.

La absurda teoría es muy popular en las redes ya desde hace casi dos décadas.

La estadounidense Nancy Lieder, creadora de la teoría, afirma ser capaz de comunicarse con los alienígenas Zeta y que el mensaje sobre el fin de la Tierra le llegó desde la estrella Zeta Reticuli, ubicada a 39 años luz de nuestro planeta.

Roberto Costa, profesor del Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Sao Paulo (USP), en Brasil, habló acerca del curioso tema al medio ruso “Sputnik”.

Costa afirmó que, pese a las innumerables teorías y conspiraciones, el Planeta X, de hecho, no existe.

El experto subrayó que a pesar de que el rumor acerca de la colisión del Planeta X con la Tierra es recurrente, no hay nada de qué preocuparse, ya que la teoría es totalmente falsa.

Costa dijo que “el cielo siempre despertó curiosidad en la gente”, pero la tecnología ha permitido encontrar explicaciones para casi todos los acontecimientos astronómicos, como los eclipses, por ejemplo.

Nibiru, para los babilonios, era un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk, significa “lugar que cruza” o “lugar de transición”.

On Aug. 21, the Moon will cast its shadow on Earth for #Eclipse2017, giving scientists a unique chance for science: https://t.co/N5sfGNc8o7 pic.twitter.com/RGeEBQiejZ

— NASA (@NASA) August 18, 2017